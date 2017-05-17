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Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков на главной московской метеостанции на ВДНХ за последние 24 часа составил 15 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в среду.

"За сутки в городе выпало около 30% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм", - сказал собеседник агентства.

По предварительной оценке синоптиков, с начала мая прирост осадков в столице достиг 68 мм или более 130% месячной нормы.

В среду, прогнозирует Гидрометцентр России, в Москве сохранится облачная, с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит 11-13 градусов, порывы холодного северного ветра могут достигать 7-12 м/с.

Теги: Москва
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