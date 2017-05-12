В Москве за неполную неделю выпало более месячной нормы осадков

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - За ночь в Москве выпало 10 мм или почти 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По предварительной оценке ведомства, с вечера 7 мая, то есть за неполную неделю, в городе выпало около 55 мм осадков в виде дождя, снега и мокрого снега, что превышает майскую норму. Данные взяты с базовой городской метеостанции на ВДНХ.

Только 8 мая копилка осадков в Москве пополнилась на 28 мм, что составило 55% месячной нормы.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в столице будет облачно, с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 8-10 градусов, порывы западного ветра могут достигать 5-10 м/с.