Снос хрущевок в Москве затронет почти 2 тыс. предпринимателей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Новая программа сноса пятиэтажек может затронуть почти 2 тысячи предпринимателей. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты, депутат Мосгордумы Владимир Платонов на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что в настоящее время ведется голосование по 4,5 тыс. домов на предмет их включения в программу реновации. "В этих домах находится около 1,5 тыс. собственников нежилых помещений, еще порядка 400 предпринимателей арендуют помещения в этих домах у города. Говорить о масштабности проблемы нет необходимости", - сказал Платонов.

По его словам, расселение и снос пятиэтажек произойдет "не завтра", потому предприниматели в рабочем порядке смогут либо найти себе новое помещение, либо получить денежную компенсацию за нежилое помещение.

При этом Платонов рассказал, что на прошлой неделе Мосгордумой был принят закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве", восьмая статья которого посвящена защите прав предпринимателей, чьи нежилые помещения находятся в домах, которые попадут под снос.

По словам президента МТПП, основная часть нежилых помещений в пятиэтажках - это бывшие квартиры на первых этажах, переделанные под магазины или иные коммерческие нужды вблизи станций метро. Платонов отметил, что торгово-промышленная палата готова оказать помощь предпринимателям в спорных моментах в досудебном порядке.

"Наша святая обязанность - оказывать помощь предпринимателям. На сайте МТПП будет открыта специальная страничка, посвященная реновации, куда могут обратиться предприниматели", - сказал он.

С 15 мая по 15 июня в Москве проводится голосование жителей более 4,5 тыс. домов на возможное их включение в программу реновации. В первый период реализации программы сноса хрущевок в Москве были переселены жители более 1,7 тыс. домов.