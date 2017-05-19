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Москва Снос московских пятиэтажек

Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей

Есть обновление от 11:42

Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникаций

Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минимальная стоимость сноса пятиэтажки, отключенной от инженерных коммуникаций в Москве, составляет около 20 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" начальник управления формирования программ сноса и реконструкций пятиэтажного и ветхого жилого фонда департамента строительства Москвы Вадим Прокофьев.

"По нашему опыту, минимальная стоимость сноса пятиэтажки, уже отключенной от инженерных коммуникаций и отселенной, составляет около 20 млн рублей. Однако стоимость работ может вырасти из-за затрат на перенос сетей, а также если необходимо будет выплачивать компенсации жителям на переселение", - отметил Прокофьев.

По его словам, в сумму 20 млн рублей входят только строительные работы по демонтажу здания.

"Снос самого строения в среднем занимает два-три дня, после этого еще около 7-10 дней необходимо для вывоза строительного мусора", - сказал Прокофьев. По его словам, строительный мусор вывозится на полигоны, где сортируется - железо отдельно, деревянные конструкции отдельно, бетонные - отдельно.

Как сообщалось, к настоящему моменту участие в голосовании по программе реновации жилья в Москве приняли собственники 19% квартир.

Если исходить из оценки минимальной стоимости сноса, которую привел Прокофьев, то в случае сноса всех 4546 домов, которые включены в списки голосования по вопросу реновации, властям придется потратить на один только демонтаж зданий порядка 91 млрд рублей.

Теги: Москва
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