Росприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода, в том числе из-за отсутствия утвержденного проекта предельно допустимых выбросов, сообщил журналистам представитель Минприроды.
Накануне Росприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в Капотне, где предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества была превышена в 51 раз.
Росприроднадзор и Генпрокуратура проводят проверки всех крупных предприятий на юго-востоке Москвы в связи с выбросами сероводорода, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.
"Пока проверили только Московский НПЗ, но надо расширять сферу", - сказал он. "Проверять надо всех, кто мог бы выбросить сероводород. Здесь есть и другие организации", - уточнил министр.