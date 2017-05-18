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Москва

Росприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗ

Проверка на предприятии была начата после превышения уровня сероводорода в воздухе Капотни в 51 раз

Росприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗ
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода, в том числе из-за отсутствия утвержденного проекта предельно допустимых выбросов, сообщил журналистам представитель Минприроды.

Накануне Росприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в Капотне, где предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества была превышена в 51 раз.

Росприроднадзор и Генпрокуратура проводят проверки всех крупных предприятий на юго-востоке Москвы в связи с выбросами сероводорода, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Пока проверили только Московский НПЗ, но надо расширять сферу", - сказал он. "Проверять надо всех, кто мог бы выбросить сероводород. Здесь есть и другие организации", - уточнил министр.

Теги: Росприроднадзор, Москва, Московский НПЗ
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