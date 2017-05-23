Второе чтение законопроекта о реновации в Москве запланировано на 9 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о реновации жилья в Москве 9 июня. Об этом сообщил первый зампред нижней палаты Иван Мельников.

"Второе чтение этого законопроекта будет проводиться 9 июня", - сказал Мельников журналистам во вторник. Он также подтвердил, что парламентские слушания по законопроекту состоятся 6 июня.

Госдума ранее приняла решение о том, что срок принятия поправок ко второму чтению к законопроекту закончится 3 июня.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы граждане смогут получить без доплаты равнозначное жилье с площадью не меньше площади освобождаемого жилья и таким же количеством комнат, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму группой депутатов. Переселение будет осуществляться в тот же или соседний район проживания.

Как сообщалось, в предварительный список на снос по программе реновации попали около 4,5 тыс. домов. Голосование жителей о включении их домов в проект стартовало 15 мая. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Участвовать в опросе могут владельцы жилплощади и арендаторы по договору соцнайма.

Итоги планируется подвести в два этапа. Первый - голосование по отдельным квартирам. Если у помещения один собственник или наниматель, его голос определяет мнение жителей данной квартиры. Если квартира имеет двух и более собственников или нанимателей, каждый из них может принять участие в голосовании. Итоги голосования определяются простым большинством голосов.

Второй этап - голосование по дому в целом. Решение о включении дома в программу о сносе должно быть принято как минимум 2/3 от общего числа голосов собственников в доме.

В течение месяца горожане могут передумать и проголосовать несколько раз. В этом случае будет учтен последний результат. Обработка данных голосования будет вестись в июне-июле, результаты станут известны в июле-августе. Москвичам будут доступны промежуточные результаты голосования. Кроме того, его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме. По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете.

Если все собственники или наниматели квартир не примут участия в голосовании, их квартиры при подведении итогов будут учитываться как проголосовавшие "за" включение дома в проект программы реновации.

Жители домов, не попавших в предварительный список, также могут при желании добиться переселения. Им также необходимо провести общедомовое собрание собственников, из которых две трети должны поддержать реновацию.