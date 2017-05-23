Главные новости
КультураСКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла СеребренниковаВ миреБританская полиция установила личность исполнителя теракта в МанчестереВ миреТорговый центр в Манчестере эвакуировали из-за предполагаемого взрыва
Москва Снос московских пятиэтажек

Второе чтение законопроекта о реновации в Москве запланировано на 9 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о реновации жилья в Москве 9 июня. Об этом сообщил первый зампред нижней палаты Иван Мельников.

"Второе чтение этого законопроекта будет проводиться 9 июня", - сказал Мельников журналистам во вторник. Он также подтвердил, что парламентские слушания по законопроекту состоятся 6 июня.

Госдума ранее приняла решение о том, что срок принятия поправок ко второму чтению к законопроекту закончится 3 июня.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы граждане смогут получить без доплаты равнозначное жилье с площадью не меньше площади освобождаемого жилья и таким же количеством комнат, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму группой депутатов. Переселение будет осуществляться в тот же или соседний район проживания.

Как сообщалось, в предварительный список на снос по программе реновации попали около 4,5 тыс. домов. Голосование жителей о включении их домов в проект стартовало 15 мая. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Участвовать в опросе могут владельцы жилплощади и арендаторы по договору соцнайма.

Итоги планируется подвести в два этапа. Первый - голосование по отдельным квартирам. Если у помещения один собственник или наниматель, его голос определяет мнение жителей данной квартиры. Если квартира имеет двух и более собственников или нанимателей, каждый из них может принять участие в голосовании. Итоги голосования определяются простым большинством голосов.

Второй этап - голосование по дому в целом. Решение о включении дома в программу о сносе должно быть принято как минимум 2/3 от общего числа голосов собственников в доме.

В течение месяца горожане могут передумать и проголосовать несколько раз. В этом случае будет учтен последний результат. Обработка данных голосования будет вестись в июне-июле, результаты станут известны в июле-августе. Москвичам будут доступны промежуточные результаты голосования. Кроме того, его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме. По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете.

Если все собственники или наниматели квартир не примут участия в голосовании, их квартиры при подведении итогов будут учитываться как проголосовавшие "за" включение дома в проект программы реновации.

Жители домов, не попавших в предварительный список, также могут при желании добиться переселения. Им также необходимо провести общедомовое собрание собственников, из которых две трети должны поддержать реновацию.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Московский метрополитен возглавил Виктор КозловскийМосковский метрополитен возглавил Виктор Козловский
Его предшественник Дмитрий Пегов стал директором по пассажирским перевозкам РЖДПодробнее
Российский академик предложил реконструировать московские хрущевкиРоссийский академик предложил реконструировать московские хрущевки
Эксперт считает, что в столице нужно развивать строительство малоэтажек, а не небоскребовПодробнее
Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 маяМэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая
Марш и митинг состоятся на улице Вавилова, сбор участников ожидается у домов 21-24Подробнее
В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсациюВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсацию
Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участокПодробнее
Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублейСнос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникацийПодробнее
В ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компанииВ ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компании
Раннее в четверг в центральный офис группы компаний в Москве пришли следователиПодробнее
Росприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗРосприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗ
Проверка на предприятии была начата после превышения уровня сероводорода в воздухе Капотни в 51 разПодробнее
Росприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в КапотнеРосприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в Капотне
Ведомство проверит данные Мосэкомониторинга о превышении уровня сероводорода в Капотне в ночь на 17 мая более чем в 50 разПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Теракт в Манчестере7 фото
23 мая
Теракт в Манчестере
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОбыски у режиссера Серебренникова связали с делом о растратеВ миреЧисло жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человекЭкономикаБывшая жена Потанина решила взыскать с экс-супруга 850 млрд рублейВ РоссииЧисло не знающих о сталинских репрессиях россиян выросло вдвое
Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту на стадионе
Ариана Гранде отменила гастроли по Европе после теракта на ее концерте в Манчестере
Москалькова выступила в защиту бэби-боксов
Цветущий считаные часы кактус раскрыл бутоны в Ботаническом саду Петербурга
Торговый центр в Манчестере эвакуировали из-за предполагаемого взрыва
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России
Второе чтение законопроекта о реновации в Москве запланировано на 9 июня
СКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова
Правительство РФ сняло продэмбарго на соль и морскую воду для медицинских целей
Британская полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи