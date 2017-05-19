В Госдуме решили увеличить до 3 месяцев срок переезда выселяемых жителей пятиэтажек

Но обсуждается и предложение увеличить этот срок до 4 месяцев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В числе поправок ко второму чтению законопроекта о реновации есть норма, увеличивающая с 60 до 90 дней срок переезда переселяемых из хрущевок москвичей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Представители фракций категорически не согласились с немедленным исполнением судебного решения о выселении собственников в случае их отказа переехать, если достаточное количество жильцов приняло решение о входе в программу реновации. Согласно поправкам, срок переезда будет увеличен с 60 до 90 дней", - сказал Крашенинников на пресс-конференции представителей четырех думских фракций. Она прошла в пятницу в Госдуме и была посвящена согласованному "пакету" поправок ко второму чтению соответствующего проекта закона.

По утверждению главы комитета, представители всех фракций единогласны в своем решении: "Право на судебную защиту - конституционное право, которое ни в коем случае не должно быть ограничено".

Крашенинников высказал мнение, что "законопроект ко второму чтению с учетом поправок вполне может быть примером, чтобы и в других регионах он заработал".

Ранее на брифинге в Госдуме глава думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская сравнила переезд из одной квартиры в другую с пожаром. В связи с этим она заявила, что внесены поправки об увеличении срока переезда.

"Людям надо дать возможность какое-то время. Срок (переезда - ИФ) мы увеличиваем с 60 до 90 (дней). Но и обсуждается предложение до 120. Пока мы остановились на том, что мы как минимум на месяц увеличиваем этот срок", - рассказала депутат.