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Москва Снос московских пятиэтажек

В мэрии заверили в отсутствии планов строительства небоскребов по программе реновации

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В рамках программы реновации жилого фонда в столице не планируется строить дома большой высотности. Об этом заявил в пятницу руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Это не будут какие-то небоскребы, потому что в этом нет необходимости... Будут построены нормальные многоэтажные многоквартирные дома с учетом размещения в том числе и парковочных мест", - заявил Бочкарев.

Он отметил, что будет создаваться новая среда во всем квартале, которая требует строительства и жилых домов, и объектов социального назначения - школ, больниц, детских садов, магазинов.

"Соответствующим будет и качество. У нас давно уже строительные технологии в России - и в Москве особенно - отличаются от того, что было в 90-е годы, в начале 2000-х. Стандарты, качество строительства, качество отделочных материалов, внутреннее убранство, благоустройство уже на порядки превышают те, к которым прибегали раньше. Это будет современнейшее жилье, построенное по стандартам, как мы сейчас определяем, класса "комфорт", - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что всего в программу попадет около 500 кварталов.

"Примерно 300 площадок есть уже сейчас. Это как раз те самые старты, которые позволят волну так называемую последовательного переселения начать", - добавил руководитель департамента.

Теги: Москва
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