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Москва Снос московских пятиэтажек

Мэрия пообещала расчет компенсаций жителям сносимых пятиэтажек по рыночным ценам

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В случае принятия собственником решения о выплате компенсации в рамках программы реновации жилья, оценка квартир в сносимых пятиэтажках будет проводиться по рыночной стоимости. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Расчет будет вестись не по кадастровой, а по рыночной стоимости. На сегодняшний день в стране действует закон об оценочной деятельности. Как определит оценщик, такую сумму и будем выплачивать", - сказал Хуснуллин.

По его словам, если жители не будут согласны, у них будет право оспорить это решение в суде.

"Однако по опыту переселенных за последние шесть лет домов, могу сказать, что площадь квартир, предлагаемых горожанам, будет процентов на 30 больше тех, что они имели раньше. Это значит, что и рыночная цена любой квартиры, которую они получат взамен сносимой, будет выше", - сказал заммэра.

По мнению Хуснуллина большая часть жителей домов, попавших в реновацию, выберет квартиры, а не денежные компенсации.

"Я вообще не сомневаюсь в том, что подавляющее большинство примут решение о том, что переедут в квартиру, которую им предложат", - добавил глава стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что владельцы квартир в пятиэтажках, которые войдут в итоговую программу реновации, смогут получить равноценную денежную компенсацию за освобождаемое жилье.

Теги: Москва
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