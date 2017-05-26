Подозреваемый в подготовке теракта в Москве дал показания на другого задержанного

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в подготовке теракта на московском транспорте Абдушукура Гулмирзаев заявил, что к взрыву готовился другой фигурант дела - Мухаммадюсуф Ашуров.

"Мой друг Ашуров готовился взорвать. Я ничего не готовил. Он таскал в квартиру странные коробки, у него были друзья из Сирии, которые его информировали", - заявил Гулмирзаев на заседании суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.

По словам фигуранта, он не вступал в запрещённую на территории РФ террористическую организацию "Исламское государство".

Ашуров, Гулмирзаев, Фуркат Кушаеви Магомед Давудов подозреваются в покушении на совершение теракта, участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы, незаконном обороте взрывчатых веществ в состав организованной группы и в незаконном изготовлении взрывных устройств в составе организованной группы.

По данным источника "Интерфакса", подозреваемые признали вину.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании в Москве четырех членов террористической группы из граждан РФ и Центральной Азии, готовивших теракты на объектах транспортной инфраструктуры столицы.

По данным ФСБ, руководство группой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию "Исламское государство", осуществлялось с территории Сирии.