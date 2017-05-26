Четверо подозреваемых в подготовке терактов в Москве арестованы до 25 июля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отправил под арест ещё троих фигурантов дела о подготовке терактов на транспорте в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, Мухаммадюсуф Ашуров, Абдушукур Гулмирзаев, Фуркат Кушаеви Магомед Давудов будут содержаться под стражей до 25 июля.

Никто из фигурантов не возражал против ареста.

Ашуров, Гулмирзаев, Кушаев и Даудов подозреваются в покушении на совершение теракта, участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы, незаконном обороте взрывчатых веществ в состав организованной группы и в незаконном изготовлении взрывных устройств в составе организованной группы.

По данным источника "Интерфакса", подозреваемые признали вину.

Давудов сообщил в суде, что он неофициально работает водителем погрузчика на заводе "Кока-Кола". По его словам, он родился в Дагестане и до задержания снимал квартиру в Москве.

Кушаев, Ашуров и Гулмирзаев являются гражданами Узбекистана, не работают и постоянной регистрации на территории России не имеют.

Согласно материалам дела, все фигуранты имеют навыки конспирации и противодействия правоохранительным органам.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании в Москве четырех членов террористической группы из граждан РФ и Центральной Азии, готовивших теракты на объектах транспортной инфраструктуры столицы. По данным ФСБ, руководство группой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию "Исламское государство", осуществлялось с территории Сирии.