Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием ребенка в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена разобраться с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы.

"Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок... Разберемся во всем обязательно", - написала на своей странице в фейсбуке в субботу.

Ранее сообщалось, что руководство управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы проверит действия полицейских, забравших девятилетнего ребенка, гулявшего в центре города.

В пресс-службе главка сообщили, что вечером в пятницу сотрудники полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

По данным СМИ, ребенок читал на улице города стихи. Некоторые из них также сообщили, что мальчик просил у прохожих деньги.