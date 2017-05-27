СКР начал проверку после инцидента с мальчиком в центре Москвы

Следователи разберутся в действиях его родителей и полицейских, забравших ребенка в отделение

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Столичный главк Следственного комитета РФ проведет проверку действий полиции, забравших 9-летнего мальчика, который гулял один в пятницу вечером в центре Москвы.

"Вечером 26 мая 2017 года сотрудники полиции отдела ОМВД по району Арбат доставили ребенка в отдел полиции. По предварительным данным, ребенок находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей", - сообщила в субботу "Интерфаксу" представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

По ее словам, руководство главка поручило провести доследственную проверку по данному факту. "Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей", - сказала Иванова.

Она сообщила, что следователи изучают видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, на предмет наличия в ее действиях признаков преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"Кроме того, следствие обращает внимание, что информация о происшествии, распространенная в СМИ, в том числе заинтересованными лицами, является преждевременной и может быть необъективной, - отметила Иванова. - Картину произошедшего в ближайшее время установят следователи после проведения комплекса проверочных мероприятий, а также опроса всех участников событий".

"Просьба всех очевидцев обратиться в Пресненский следственный отдел Главного следственного управления по городу Москве", - добавила она.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который был один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей.

Как рассказали СМИ, ребенок читал на улице города стихи. Некоторые из них также сообщили, что мальчик просил у прохожих деньги.

По данному факту руководством управления внутренних дел по центральному административному округу также была назначена проверка.