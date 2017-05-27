В центре Москвы полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчика

В полиции утверждают, что ребенок занимался попрошайничеством, родители это отрицают

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали в районе Арбата 9-летнего мальчика, читавшего вслух отрывки из "Гамлета". Как поясняют полицейские, ребенок занимался попрошайничеством, пишет "ОВД-Инфо".

"Сегодня вечером сотрудники полиции на ул. Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей", — говорится в сообщении ГУВД Москвы.

Эпизод задержания успели снять очевидцы.

По словам отца мальчика, его мачеха сидела недалеко от ребенка, когда он читал стихи. Родители отрицают обвинения в попрошайничестве: ребенок занимается театральной деятельностью и часто читает стихи вслух. Мачехе мальчика пригрозили вменить административную статью 19.3 КоАП (Сопротивление сотруднику полиции), отцу — административным делом за оскорбление полиции.

В ОВД Арбат на отца ребенка составили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию)