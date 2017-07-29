Южную рокаду свяжут с МКАД в 2019-2020 годах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Связка Южной рокады с Московской кольцевой автодорогой будет построена в 2019-2020 годах, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы на Южной рокаде идут хорошими темпами, уже в ближайшие месяцы мы планируем запустить движение по эстакаде на Варшавском шоссе, также строится несколько эстакад на пересечении с железными дорогами", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в дальнейшем Южная рокада будет связана с Московской кольцевой автодорогой. "Основные работы на скоростной магистрали будут завершены в следующем году, а связка со МКАДом - в 2019-2020 годах. На пересечении магистралей планируется построить дополнительные съезды для разведения автомобильных потоков", - сказал глава стройкомплекса.

Южная рокада свяжет Западный, Южный и Юго-Восточный районы столицы. Скоростная магистраль пройдет от МКАД, свяжет Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе, Кантемировскую улицу и Каширское шоссе, а также улицу Борисовские пруды.