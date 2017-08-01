Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В ближайший час с сохранением до вечера в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рекомендовали переждать непогоду в крытом помещении, обходить шаткие конструкции и не прятаться от дождя под деревьями.

"Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, ловить рыбу. Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться", - предупреждает МЧС.