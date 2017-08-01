Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде

Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - По предварительным данным, правоохранители обезвредили в Мособлсуде пять преступников, напавших на конвойных, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, нейтрализованы пять преступников. Перед этим они напали с огнестрельным оружием на конвойных", - сказал источник.

Ранее стало известно, что в Московском областном суде произошла стрельба, есть раненые.

"Во время судебного заседания по своему делу мы слышали в здании не менее 20 выстрелов. По свидетельствам очевидцев, у кого-то из сотрудников (конвоиров) забрали оружие и стреляли по сотрудникам. Я видела одного пристава - женщину, которая была вся в крови. Говорят, ранен еще один человек", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Софья Рубасская. Она отметила, что пострадавшим оказывается помощь прибывшей на место бригадой скорой помощи.

До этого пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила "Интерфаксу", что из здания суда идет эвакуация в связи с инцидентом на одном из заседаний.

Пресс-секретарь добавила, что каких-либо подробностей в настоящий момент она сообщить не может.

В свою очередь в СМИ появилась информация о том, что в Мособлсуде произошла стрельба на заседании по рассмотрению дела в отношении предполагаемых участников так называемой "банды ГТА".

Как сообщалось, по делу "банды ГТА" проходят девять обвиняемых. Мособлсуд 19 июля начала рассматривать по существу это дело.