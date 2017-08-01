Трое участников нападения на приставов в Мособлсуде убиты

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Трое из пятерых напавших на приставов в здании Мособлсуда убиты, еще двое бандитов задержаны, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его данным, ранение средней тяжести также получил судебный пристав.

По словам источника, все нападавшие являются фигурантами уголовного дела "банды ГТА".

Мособлсуд 19 июля начала рассматривать дело "банды ГТА" по существу, по нему проходят девять обвиняемых.

Как стало известно ранее во вторник, по предварительным данным, правоохранители обезвредили в Мособлсуде пять преступников, напавших на конвойных.

В свою очередь пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила "Интерфаксу", что из здания суда идет эвакуация в связи с инцидентом на одном из заседаний.

Пресс-секретарь добавила, что каких-либо подробностей в настоящий момент она сообщить не может.