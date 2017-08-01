Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеВ РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в Москве
В России Дело "банды ГТА"

Трое участников нападения на приставов в Мособлсуде убиты

Есть обновление от 15:42

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Трое из пятерых напавших на приставов в здании Мособлсуда убиты, еще двое бандитов задержаны, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его данным, ранение средней тяжести также получил судебный пристав.

По словам источника, все нападавшие являются фигурантами уголовного дела "банды ГТА".

Дело "банды ГТА"

Мособлсуд 19 июля начала рассматривать дело "банды ГТА" по существу, по нему проходят девять обвиняемых.

Как стало известно ранее во вторник, по предварительным данным, правоохранители обезвредили в Мособлсуде пять преступников, напавших на конвойных.

В свою очередь пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила "Интерфаксу", что из здания суда идет эвакуация в связи с инцидентом на одном из заседаний.

Пресс-секретарь добавила, что каких-либо подробностей в настоящий момент она сообщить не может.

Теги: Мособлсуд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаВ Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда
По данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмыПодробнее
В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину
Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружиеПодробнее
В России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливыхВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых
Счастливыми россиян делает семья и здоровье, а экономические трудности не так сильно влияют на их самоощущениеПодробнее
В РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РФ прекращено ведение реестра блогеров
Федеральный закон №276-ФЗ отменил соответствующие положения законодательстваПодробнее
МИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилота
В конце июля летчик Александр Акопов совершил героический поступок: вслепую посадил турецкий пассажирский самолет с разбитым градом лобовым стекломПодробнее
Новосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу АлексеюНовосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
Вандал задержанПодробнее
Президентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов РоссииПрезидентские гранты получили 970 НКО из 79 регионов России
Среди победителей конкурса есть НКО-"иностранные агенты"Подробнее
Фигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арестФигурантов дела "Т Плюс" Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арест
Ранее они были отправлены под стражу в рамках дела о взятках руководству КомиПодробнее
Сотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном боруСотрудникам посольства США закрыли доступ к даче в Серебряном бору
В соответствии с мерами, объявленными МИД РФ, доступ на дачу должен быть закрыт 1 августа, но на объект не пускают дипломатов уже второй деньПодробнее
Минтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро ПетербургаМинтранс пообещал разобраться с проблемой досмотра в метро Петербурга
В петербургской подземке признали, что усиление досмотра пассажиров привело к многочисленным жалобами и очередямПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеВ РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РоссииМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ РоссииВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых

Саакашвили пообещал вернуться на Украину

Пять человек погибли в результате столкновения "Соболя" с "КАМАЗом" в Забайкалье

В посольстве США опровергли сообщения об увеличении отказов в визах из-за мер МИД РФ

Молодой лось прогулялся в парке Петербурга

Поставки электроэнергии в КНР приостановлены из-за аварии на Дальнем Востоке

После перестрелки в Мособлсуде три человека получили огнестрельные ранения

Реновация потребует 30 изменений в законодательство Москвы

В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда

В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаПо данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмы Подробнее

Иран назвал успешным запуск ракеты-носителя "Симорг"

Сын Патрушева купил акции "Газпрома" на 22 млн рублей

Госдеп США в заявлении о своей миссии исключил продвижение демократии в мире

Премьер-министром Пакистана назначен Шахид Аббаси

В МВД подтвердили ликвидацию троих напавших на конвой в Мособлсуде

Два человека госпитализированы после нападения на конвоиров в Мособлсуде

Рубль усилил падение к доллару и евро из-за перешедшей к снижению нефти

Преображенскую церковь в Кижах полностью отреставрируют к 2020 году

На Дальнем Востоке нарушено электроснабжение

Проблема затронула потребителей в Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае и Приморье Подробнее

Верховный суд подтвердил приговор имаму московской мечети

Трое участников нападения на приставов в Мособлсуде убиты

Главному палестинскому переговорщику сделают в Израиле операцию по пересадке легких

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи