Власти Москвы пообещали отдать на переработку 80% мусора от сноса пятиэтажек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Столичные власти подбирают площадки на территории существующих промзон для сортировки строительного мусора от сноса жилых домов по программе реновации, заявил в эфире радиостанции "Вести FM" в среду заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы рассматриваем целый ряд площадок на территории существующих промзон для организации здесь сортировки строительного мусора. Это будет удобно с точки зрения логистики отсортировать мусор недалеко от районов сноса, чтобы в дальнейшем направить на переработку", - сказал Хуснуллин.

По его словам, строительный мусор от сноса пятиэтажек практически на 80% будет перерабатываться для дальнейшего использования в строительстве.

"Проблем с утилизацией строительного мусора не возникнет. Мы ежегодно вывозим около 20 млн кубометров строительных отходов. Программа реновации добавит максимум 10% от этого объемов и то в период "пика" сноса", - сказал глава стройкомплекса.

1 августа был опубликован итоговый список из 5144 домов, которые вошли в программу реновации жилья.Общая площадь подлежащих реновации домов составляет около 16 млн кв.м. Программа коснется около 1 млн москвичей.