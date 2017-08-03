В Москве заработало более 250 развалов с арбузами и дынями

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - С 3 августа, традиционно после Дня ВДВ, в Москве отрылось более 250 бахчевых развалов, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Ценовая политика достаточно разнообразная. К примеру, на развалах арбузы можно купить от 30 рублей за кг, дыни - по 80 рублей. В сетевых магазинах арбузы можно найти и по 20 рублей, дыни - от 60 рублей за кг", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Немерюка, арбузы в Москву поставляются и Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, "есть на ряде объектов и дагестанские арбузы".

Он призвал москвичей покупать арбузы только в легальных торговых точках, имеющих соответствующую документацию.

"В таких местах еженедельно проводятся проверки на соответствие качества арбузов и дынь, и нет риска отравиться такой продукцией", - добавил руководитель департамента.