Около 350 человек эвакуированы из "Лужников" из-за звонка об угрозе взрыва

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Около 350 человек эвакуированы из спорткомплекса "Лужники" в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник в пятницу.

"Поступил звонок об угрозе взрыва в Лужниках, информация проверяется",- сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия кинологов из здания были эвакуировано около 350 человек.

Источник также сообщил, что более тысячи человек эвакуировано из столичного делового центра "Москва-сити" после анонимного звонка об угрозе взрыва.

В пятницу Москву и Подмосковье снова накрыла волна анонимных звонков о минировании. Так, в столице из 73 зданий - в том числе пяти школ , находящейся в черте города Мособлдумы , торгового центра и отеля - были эвакуированы более 20 тысяч человек. Что касается Подмосковья, то в местные правоохранительные органы поступил 41 звонок об угрозах взрыва в школах. Эвакуация затронула около 6 тысяч человек.