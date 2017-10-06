Более 2 тыс. человек эвакуированы из ТЦ на северо-западе Москвы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. человек эвакуированы из торгово-развлекательного комплекса (ТРК) "Щука" после анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТРК "Щука". Из помещений выведено более 2 тыс. человек.

Как передает корреспондент "Интерфакса", подходы к комплексу перекрыты натянутой по периметру ограничительной лентой.

Кроме того, закрыт выход из метро, по которому можно было попасть в ТРК, пассажиров направляют в обход. Из-за отсутствия пешеходных переходов на трассе, чтобы добраться до остановки общественного транспорта, граждане перебегают дорогу перед потоком транспорта, рискуя жизнью.

Ранее в пятницу сообщалось об эвакуации 1,5 тыс. человек из пяти школ Москвы (№№ 199, 625, 520, 1552 и 1217) после анонимных сообщений о заложенных на территории учебных заведений взрывных устройствах. Также в столице эвакуировали Мособлдуму​ . В Подмоскоье из 41 школы эвакуировали около 6 тысяч человек, а также около двух тысяч человек из торгового комплекса "Мега Белая Дача ". Около 350 человек эвакуированы из спорткомплекса "Лужники". Эвакуировали также гостиницу Marriott Grand Hotel на Тверской улице в Москве.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.