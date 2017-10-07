Москва

Полиция насчитала около 700 человек на несогласованной акции в Москве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Около 700 человек, включая журналистов, по данным полиции, находятся на несогласованной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади и прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей СМИ", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

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Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.

Как передает корреспондент "Интерфакса", около 15:00 несколько десятков участков акции оппозиции с листовками и российскими триколорами направились в сторону Манежной площади.

Затем двигавшиеся по Тверской улице оппозиционеры разделилась на несколько групп, часть из них направилась на Большую Дмитровку, остальные остановились у здания Государственной думы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время полиция и бойцы Росгвардии выставили заграждения перед входами на Красную площадь со стороны Манежной площади, а также сами выстроились в цепь. Кроме того, подземный переход метро "Охотный ряд" на Манежную площадь закрыт, правоохранители направляют людей по другим маршрутам.

Теги: Москва, Алексей Навальный
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