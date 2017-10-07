Пикет сторонников Навального в Челябинске прошел без задержаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Согласованный пикет сторонников оппозиционера Алексея Навального в Челябинске в субботу прошел без происшествий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления МВД.

"Пикет согласованный, все прошло спокойно, без задержаний", - сказал сотрудник пресс-службы.

Координатор штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов также подтвердил, что акция прошла без нарушений, никто задержан не был.

Как сообщалось ранее, акции сторонников Алексея Навального в воскресенье прошли без происшествий, в частности, в Иркутске , Новосибирске , Барнауле .