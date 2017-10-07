Москва

В центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции

Есть обновление от 15:20

Как рассказали ранее наблюдатели, на Пушкинской площади собрались несколько десятков человек

В центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции
Сторонники Алексея Навального около памятника Александру Пушкину в Москве
Фото: Reuters

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция начала задерживать оппозиционеров, собравшихся в центре Москвы у памятника Александру Пушкину.

В частности, как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.

В районе площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины "Тигр" и десятки сотрудников правоохранительных органов.

Полиция с помощью громкоговорителя призывает собравшихся на площади людей разойтись и "не мешать проходу других граждан".

Ранее наблюдатели сообщили, что на Пушкинской площади в центре Москвы около памятника Пушкину собрались несколько десятков человек, а также журналисты и представители зарубежных телеканалов.

Накануне Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток, назначенный Алексею Навальному за неоднократные нарушения порядка организации проведения митингов и демонстраций. Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород.

Теги: Москва, Алексей Навальный
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