В центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция начала задерживать оппозиционеров, собравшихся в центре Москвы у памятника Александру Пушкину.

В частности, как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.

В районе площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины "Тигр" и десятки сотрудников правоохранительных органов.

Полиция с помощью громкоговорителя призывает собравшихся на площади людей разойтись и "не мешать проходу других граждан".

Ранее наблюдатели сообщили, что на Пушкинской площади в центре Москвы около памятника Пушкину собрались несколько десятков человек , а также журналисты и представители зарубежных телеканалов.

Накануне Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток , назначенный Алексею Навальному за неоднократные нарушения порядка организации проведения митингов и демонстраций. Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород.