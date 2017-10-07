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Москва

Полиция попросила разойтись собравшихся в центре Москвы людей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция призывает собравшихся на Пушкинской площади граждан разойтись.

В центре Москвы около памятника Александру Пушкину собрались несколько десятков человек, а также журналисты и представители зарубежных телеканалов, сообщают наблюдатели. В районе площади находятся несколько десятков сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, а также полицейские автомобили.

Правоохранители с помощью громкоговорителя призывают собравшихся на Пушкинской площади разойтись и "не мешать проходу других граждан".

Теги: Москва
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