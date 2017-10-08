Главные новости
МоскваОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДВ РоссииВ Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителяВ РоссииВ Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков
Москва

Восемь человек обратились к врачам из-за пожара на рынке в Подмосковье

Есть обновление от 18:08

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек обратились за помощью к медикам с симптомами интоксикации дымом при пожаре на подмосковном рынке, расположенном в районе 65 км МКАД, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, число обратившихся за медпомощью прохожих достигло восьми человек. В основном это "зеваки", которых спасатели неоднократно просили покинуть территорию, прилегающую к рынку", - сказал собеседник агентства.

МоскваПлощадь пожара строительного рынка на МКАД возросла до 3 тыс. кв. мЧитать подробнее

По его словам, госпитализация никому из них пока не потребовалась. Врачи скорой помощи осматривают их на месте и оказывают помощь тем, кому она требуется.

Между тем, по предварительным данным медики госпитализировали с горящей парковки одного мужчину, который пытался спасти от огня свой товар. "По предварительным данным один из торговцев госпитализирован с небольшими ожогами и симптомами интоксикации. Он побежал на склад спасать товар, но был оперативно эвакуирован спасателями", - сказал источник.

Между тем, в МЧС пока не подтверждают информацию о пострадавших.

В свою очередь, источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил "Интерфаксу", что на складе, где произошло возгорание, хранились строительные и лакокрасочные материалы.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара на строительном рынке в Подмосковье превысила 3 тыс. кв. метров.

Теги: Москва, МКАД, Подмосковье, Синдика
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАД
Высока вероятность частичного обрушения кровли зданияПодробнее
Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метровОчаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров
Горит две трети площади торгового комплексаПодробнее
В Москве завершилась акция оппозицииВ Москве завершилась акция оппозиции
По данным источника "Интерфакса", препровожденные в автозаки для беседы активисты были отпущеныПодробнее
В центре Москвы начались задержания участников акции оппозицииВ центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции
Как рассказали ранее наблюдатели, на Пушкинской площади собрались несколько десятков человекПодробнее
Вторая волна дождей накроет Москву в ночь на 9 октябряВторая волна дождей накроет Москву в ночь на 9 октября
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столичном регионе будет сухо и до 10-12 градусовПодробнее
В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспортаВ Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспорта
Изменения в основном затронут автобусы, следующие через Садовое кольцо, площадь Тверская застава и Краснопресненскую набережную Подробнее
Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до шести человекЧисло погибших в ДТП в Подмосковье выросло до шести человек
В Коломенском районе перевернулся рейсовый автобусПодробнее
В Москве в пятницу из 73 зданий эвакуировали более 20 тысяч человекВ Москве в пятницу из 73 зданий эвакуировали более 20 тысяч человек
Из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва в столице были эвакуированы школы, Мособлдума, торговый центр и другие зданияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото
08 октября
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 октября6 фото
06 октября
Фотохроника 6 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДВ РоссииВ Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителяВ РоссииВ Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарковВ миреПремьер Испании исключил отделение Каталонии от страныВ РоссииВ Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митингаВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции

Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАД

Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДВысока вероятность частичного обрушения кровли здания Подробнее

Из горящего ТЦ "Синдика" у МКАД эвакуировано более 3 тыс. человек

В тушении пожара задействованы два вертолета Подробнее

Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров

Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метровГорит две трети площади торгового комплекса Подробнее
ФотоМитинг за единство Испании в БарселонеМитинг за единство Испании в Барселоне

Восемь человек обратились к врачам из-за пожара на рынке в Подмосковье

Разбившимся в Латвии вертолетом управлял погибший поляк

Площадь пожара строительного рынка на МКАД возросла до 3 тыс. кв. м

Спасатели приступили к эвакуации посетителей горящего на МКАД рынка

На Ставрополье при падении легкомоторного самолета погиб человек

Разбившийся в Латвии вертолет задел электропровода

На Ставрополье упал легкомоторный самолет

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции