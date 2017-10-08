Восемь человек обратились к врачам из-за пожара на рынке в Подмосковье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек обратились за помощью к медикам с симптомами интоксикации дымом при пожаре на подмосковном рынке, расположенном в районе 65 км МКАД, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, число обратившихся за медпомощью прохожих достигло восьми человек. В основном это "зеваки", которых спасатели неоднократно просили покинуть территорию, прилегающую к рынку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, госпитализация никому из них пока не потребовалась. Врачи скорой помощи осматривают их на месте и оказывают помощь тем, кому она требуется.

Между тем, по предварительным данным медики госпитализировали с горящей парковки одного мужчину, который пытался спасти от огня свой товар. "По предварительным данным один из торговцев госпитализирован с небольшими ожогами и симптомами интоксикации. Он побежал на склад спасать товар, но был оперативно эвакуирован спасателями", - сказал источник.

Между тем, в МЧС пока не подтверждают информацию о пострадавших.

В свою очередь, источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил "Интерфаксу", что на складе, где произошло возгорание, хранились строительные и лакокрасочные материалы.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара на строительном рынке в Подмосковье превысила 3 тыс. кв. метров.