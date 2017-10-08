Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Очаги пожара на подмосковном рынке "Синдика" около МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров, огонь охватил большую часть торгового здания, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Горит две трети площади торгового комплекса. Очаговое горение на площади 55 тыс. квадратных метров. Не охвачено огнем лишь около трети всех помещений", - сказал представитель главка.

Ранее в МЧС сообщали , что площадь пожара на строительном рынке в Подмосковье превысила 3 тыс. кв. метров. Источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС заявил "Интерфаксу", что на рынке, где произошло возгорание, хранились строительные и лакокрасочные материалы.

По словам собеседника агентства, что за помощью к медикам с симптомами интоксикации дымом обратились восемь человек . По предварительным данным медики госпитализировали с горящей парковки одного мужчину, который пытался спасти от огня свой товар. Между тем, в МЧС пока не подтверждают информацию о пострадавших.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.