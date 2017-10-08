Из горящего ТЦ "Синдика" у МКАД эвакуировано более 3 тыс. человек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На территории строительного центра "Синдика" в Московской области, где возник крупный пожар, проведена эвакуация посетителей и персонала торгового центра, всего выведено более 3 тыс. человек. По предварительным данным пострадавших нет, сообщает МЧС РФ.

"По состоянию на 18:00, для тушения пожара на территории строительного центра в Одинцовском районе Московской области задействованы около 100 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы, которые осуществляют разведку внутри помещений и тушение пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что очаги пожара на рынке "Синдика" разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров, огонь охватил большую часть торгового здания.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.