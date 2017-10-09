Москва

Более десятка торговых площадок готовы принять арендаторов сгоревшей "Синдики"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Более десяти рынков и торговых комплексов Подмосковья готовы принять предпринимателей, пострадавших от пожара в торговом центре "Синдика", сообщил руководитель министерства потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"В рамках поддержки пострадавших предпринимателей будет проведен мониторинг строительных рынков и торговых комплексов на территории Московской области, по результатам будут предложены альтернативные торговые места (...) На данный момент более 10 рынков и торговых комплексов региона готовы предоставить площади на различных льготных условиях пострадавшим предпринимателям", - сказал он "Интерфаксу".

Министр отметил, что сейчас устанавливается точное количество арендаторов. По предварительной оценке, их около 800 человек.

Пожар в ТЦ начался днем в воскресенье, когда загорелись склады рядом с подземной парковкой. Посетители были эвакуированы. Позднее произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания. В 22:56 воскресенья пожар был локализован на площади 55 тысяч квадратных метров. В 7:03 понедельника пожарные ликвидировали открытое горение. Помощь медиков понадобилась троим пострадавшим.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" было около 1 тыс. магазинов.

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

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Теги: Подмосковье, Синдика
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