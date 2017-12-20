Дмитрий Гудков отозвал заявку на митинг в защиту избирательных прав в Москве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Дмитрий Гудков отозвал свою заявку на проведение митинга в защиту избирательных прав 24 декабря на проспекте Академика Сахарова в Москве, которая ранее была согласована столичными властями.

"Отозвал. Всем удачи на выходных", - написал Гудков в своем твиттере в среду.

В документе, опубликованном политиком в подтверждении своих слов, говорится: "Настоящим уведомлением в соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уведомляем об отказе от проведения ранее заявленного публичного мероприятия". Уведомление подписано заявителями акции.

Накануне Общественная палата (ОП) Москвы предложила депутатам Красносельского округа провести митинг на проспекте Сахарова.

Ранее об отзыве заявки Гудкова просил глава совета депутатов Красносельского района оппозиционер Илья Яшин.

В свою очередь глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил "Интерфаксу" о согласовании по заявке Гудкова митинга 24 декабря на проспекте Академика Сахарова, так как эта акция "не угрожает жизни и благополучию москвичей". Он отметил, что организаторы акции уведомлены - митинг с заявленной численностью участников до 5000 человек пройдет 24 декабря с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.

Черников также добавил, что "с товарищем Яшиным мы готовы разбираться в суде, отстаивать свои интересы и права".

На минувшей неделе Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник "День свободных выборов". После этого он заявил, что "официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника".

В свою очередь департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника. Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла соответствующее предостережение Яшину.