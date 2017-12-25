Москва

Водитель съехавшего в переход в Москве автобуса отработал в "Мострансавто" 17 лет

Есть обновление от 16:38

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Водитель пассажирского автобуса маршрута SK, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, имеет большой водительский стаж и прошел обязательный медосмотр перед рейсом, сообщили "Интерфаксу" в компании-перевозчике Мострансавто.

"Водитель, 1959 года, не имел медицинских противопоказаний и был допущен к рейсу, его водительский стаж составляет 20 лет", - сказал представитель компании.

"Человек за час до аварии вышел на рейс. Это была его первая смена, и приступил он в 13:30, а в 14:30-14:50 уже произошла авария. Водитель проходил перед рейсом медосмотр. Были проверены основные показатели. Со здоровьем все было нормально. Отклонений никаких не было выявлено", - сообщили агентству позже в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водитель работает в компании с 2000 года и является гражданином России. Ранее осведомленный источник сообщил: предварительная экспертиза показала, что водитель автобуса, сбившего пассажиров, был трезв. В настоящее время водитель задержан.

По данным источников агентства, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства, версия теракта не рассматривается.

"В настоящее время известно о тринадцати пострадавших, все они - пешеходы", - сказал источник.

Тем временем в департаменте здравоохранения сообщили "Интерфаксу", что медики борются за жизнь одного тяжело раненного при аварии.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибло четыре человека, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По данным МВД, в результате аварии погибли пять человек.

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре

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Теги: Москва
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