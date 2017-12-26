Экс-полицейские получили сроки по делу о стрельбе на Рочдельской улице в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы во вторник приговорил к реальным срокам наказания троих бывших полицейских ОВД "Пресненский", признав их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями в связи со стрельбой на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить окончательное наказание Ромашкину (бывшему и.о. начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Денису Ромашкину - ИФ) в виде четырех лет лишения свободы, Шакирову (бывшему оперативнику того же ОВД Ильдару Шакирову - ИФ) в виде трех с половиной лет лишения свободы, Зиннатулину (бывшему участковому ОВД "Пресненский" Ренату Зиннатулину - ИФ) - два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила судья Татьяна Васюченко.

Суд также лишил Ромашкина, Шакирова и Зиннатулина права занимать должности в правоохранительных органах в течение трёх лет и специальных званий: майора, младшего лейтенанта и капитана полиции соответственно.

"Исследованные в ходе судебного следствия доказательства и показания свидетелей не дают причин сомневаться в том, что их вина полностью доказана", - огласила судья.

В свою очередь защита осужденных заявила о том, что с вынесенным приговором не согласна. "Конечно, будем обжаловать данный приговор", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Ромашкина Андрей Аверин.

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице у ресторана Elements произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, семеро были госпитализированы. В инциденте, по версии следственных органов, участвовали соратники криминального авторитета Захария Калашова (известного также как Шакро Молодой), в частности, Андрей Кочуйков (Итальянец), а также бывший сотрудник КГБ и МВД Эдуард Буданцев.

Как установлено следствием и судом, полицейским поступали обращения граждан о совершаемом особо тяжком преступлении. Однако они самоустранились от выполнения своих должностных обязанностей по пресечению противоправных действий.