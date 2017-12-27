Стрельбу на юго-востоке Москвы открыл бывший директор фабрики "Меньшевик"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мужчиной, открывшим стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывший директор предприятия Илья Аверьянов, с ним ведутся переговоры. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"По предварительным данным, утром на территорию фабрики прибыли судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий, в том числе, описи имущества", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в какой-то момент бывший директор "Меньшевика" Аверьянов выхватил ружье "Сайга" и произвел несколько выстрелов в посетителей.

"В результате от полученных ранений погиб на месте некто Алексей Костиков. Сейчас выясняются другие его персональные данные", - сказал источник.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека.

"Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружён ружьем",- добавил источник.