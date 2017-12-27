Открывший стрельбу на фабрике назвал себя жертвой рейдерского захвата

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Экс-совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, открывший стрельбу по людям, заявил, что стал жертвой рейдерского захвата.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня", - сказал Аверьянов радиостанции Business.FM в среду.

"У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", - сказалАверьянов.

В интервью радиостанции он признал, что застрелил человека: "Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история".

Между тем, сообщения сотрудников и бывших сотрудников фабрики на форумах в Интернете, содержат в основном негативную информацию о ситуации на предприятии в текущем году. Работники, в частности, жалуются на несвоевременную выдачу зарплаты, нарушения условий труда, сломанную технику.

В одном из сообщений говорится о готовящемся заявлении работников в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности Аверьянова.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведутся переговоры.

Источник сообщал "Интерфаксу", что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. "Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружён ружьем",- добавил источник.

Как передает корреспондент "Интерфакса", к месту происшествия прибыл пожарный автомобиль, оборудованный телескопической лестницей и машина пожарной службы. Сотрудники полиции расчищают подъезд к кондитерской фабрике от припаркованных легковых машин и грузовых фур, чтобы освободить дорогу спецтехнике.