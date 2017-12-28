Стрелка с фабрики "Меньшевик" задержали на складе бывшей типографии газеты "Правда"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик" бывший владелец был задержан на территории бывшей типографии газеты "Правда". Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, подозреваемый был задержан на улице Правды в столице в складском помещении бывшей типографии газеты "Правда".

Он добавил, что в ходе инцидента на фабрике "Меньшевик" мужчина выстрелил из карабина "Сайга" не меньше шести раз. "На месте происшествия обнаружены шесть гильз от карабина "Сайга", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с места происшествия было также изъято 15 гильз от травматического пистолета.

Карабин "Сайга", из которого, предположительно, велась стрельба, был найден в помещении шиномонтажа на территории фабрики "Меньшевик".

Утром 27 декабря бывший совладелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов вступил с нынешним руководством предприятия в перепалку, в ходе которой достал ружье и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника. После этого он забаррикадировался в здании и оказывал активное сопротивление полиции.

Позже стало известно, что преступник ушел с территории фабрики, бросив там оружие, в Москве был объявлен план "Сирена". Как оказалось, ранее экс-владелец "Меньшевика" неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Фабрика в свою очередь оказалась хроническим должником.