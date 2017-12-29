Почти 40 авиарейсов задержаны в московских аэропортах из-за тумана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Почти четыре десятка рейсов задержаны в московских аэропортах с утра пятницы из-за сильного тумана.

По данным сервиса Яндекс.расписание, в частности, 12 рейсов задержаны во "Внуково", 16 - в "Домодедово" и девять - в "Шереметьево". Еще три рейса из "Домодедово" отменены.

В свою очередь в авиадиспетчерских службах московского авиаузла "Интерфаксу" сообщили, что аэропорты "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" продолжают работу, несмотря на туман, принимают и отправляют рейсы.

"Однако окончательное решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна. На данный момент два самолета авиакомпаний "Победа" и "Ямал", которые должны были приземлиться соответственно во "Внуково" и "Домодедово", ушли на запасные аэродромы в "Шереметьево" и Нижний Новгород", - сказал собеседник агентства.