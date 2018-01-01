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Москва

Собянин сообщил о 2,5 млн участниках новогодних гуляний в Москве

Есть обновление от 15:32

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В праздничных мероприятиях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество", - написал он на своей странице в твиттере в понедельник.

Ранее глава департамента культуры Москвы сообщил, что в новогодние и рождественские каникулы в Москве пройдет более 300 крупных праздничных мероприятий, в которых ожидается участие около 10 млн человек.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили "Интерфаксу", что Новый год в метрополитене и на Московском центральном кольце встретили около 35 тыс. пассажиров.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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