Собянин сообщил о 2,5 млн участниках новогодних гуляний в Москве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В праздничных мероприятиях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество", - написал он на своей странице в твиттере в понедельник.

В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество . Полное расписание мероприятий - на https://t.co/7anNMVKv27 pic.twitter.com/oaPXSBoDCy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2018 г.

Ранее глава департамента культуры Москвы сообщил, что в новогодние и рождественские каникулы в Москве пройдет более 300 крупных праздничных мероприятий, в которых ожидается участие около 10 млн человек.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили "Интерфаксу", что Новый год в метрополитене и на Московском центральном кольце встретили около 35 тыс. пассажиров.