Из московских автобусов с "гармошкой" убрали турникеты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 72 автобусных маршрута особо большой вместимости - с "гармошкой" - перешли на бестурникетную систему работы, и пассажиры теперь могут заходить во все двери, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Оплатить проезд на этих маршрутах необходимо с помощью валидаторов, расположенных в салонах. Число валидаторов в больших автобусах планируется увеличить, чтобы пассажирам не требовалось проходить через весь салон для оплаты.

"Отказ от турникетов позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути. Преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вместе с тем он выразил надежду на ответственное отношение москвичей к оплате проезда. "Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", - отметил Ликсутов.

На бестурникетных маршрутах увеличат штат контролеров.

В перечень маршрутов, которые стали работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

В общей сложности бестурникетными стали около 1,1 тыс. автобусов. Кроме того, по решению горадминистрации без турникетов продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М". В настоящее время входить во все двери можно на всех десяти маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.