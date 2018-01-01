Москва

Из московских автобусов с "гармошкой" убрали турникеты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 72 автобусных маршрута особо большой вместимости - с "гармошкой" - перешли на бестурникетную систему работы, и пассажиры теперь могут заходить во все двери, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Оплатить проезд на этих маршрутах необходимо с помощью валидаторов, расположенных в салонах. Число валидаторов в больших автобусах планируется увеличить, чтобы пассажирам не требовалось проходить через весь салон для оплаты.

МоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейЧитать подробнее

"Отказ от турникетов позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути. Преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вместе с тем он выразил надежду на ответственное отношение москвичей к оплате проезда. "Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", - отметил Ликсутов.

На бестурникетных маршрутах увеличат штат контролеров.

В перечень маршрутов, которые стали работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

В общей сложности бестурникетными стали около 1,1 тыс. автобусов. Кроме того, по решению горадминистрации без турникетов продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М". В настоящее время входить во все двери можно на всех десяти маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардВ Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард
Как рассказал источник "Интерфакса", младшему из них - пять лет, старшему - 49Подробнее
Москвичи встретят Новый год без снегаМосквичи встретят Новый год без снега
По данным синоптиков, среднемесячная температура в декабре в столице превысила норму на 5,7 градусаПодробнее
Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей
С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контрактПодробнее
Очередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночьюОчередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночью
Теплая погода стоит в городе несколько днейПодробнее
Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько днейЦентральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько дней
Улицы закрыты для праздничных гуляний на Новый годПодробнее
Погибших в результате ДТП с автобусом в Москве не оказалосьПогибших в результате ДТП с автобусом в Москве не оказалось
Об этом заявили в МЧС, не получали сведения о погибших и в ГИБДДПодробнее
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" арестованЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" арестован
Илья Аверьянов заключен под стражу до 27 февраляПодробнее
Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"
Движение на первом участке новой линии планируют запустить в начале 2018 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 декабря6 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Виды уходящего года13 фото
28 декабря
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардСпортВ Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018В РоссииПутин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучияВ РоссииЗадержанный по делу о теракте в Петербурге арестованВ РоссииПолиция задержала стрелявшего накануне вечером в центре МосквыМоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей

Более 8,5 млн человек участвовали в новогодних празднествах в России

Ким Чен Ын в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе

Корабли ВМФ РФ сформируют стратегические группировки неядерного сдерживания

Шарапова выиграла матч первого круга турнира в Китае

В Подольске потушили пожар на складе стройматериалов

Россиянин Кучеров вошел в тройку лучших игроков года в НХЛ

Первой звездой признана команда "Вегас" Подробнее

В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018

В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к согражданам заявил, что готов к переговорам по вопросу отправки спортсменов в Южную Корею Подробнее

Из московских автобусов с "гармошкой" убрали турникеты

Россия приняла на себя председательство в органах ЕАЭС

Россия сыграет с США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 300 км от Алматы

Тарифы в плацкарте и базовые ставки в купе, СВ и люксе в 2018-м остались прежними

В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард

В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардКак рассказал источник "Интерфакса", младшему из них - пять лет, старшему - 49 Подробнее

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января повышена до $111,4 за тонну

В РФ признали полузащитника "Спартака" Промеса лучшим футболистом года

Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru