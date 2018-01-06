В Москве началась проверка вокзалов и аэропорта из-за сообщений об угрозе взрыва

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Экстренные службы в Москве проверяют анонимный сигнал о якобы минировании площади трех вокзалов и аэропорта "Домодедово".

"Анонимный злоумышленник сообщил на телефон экстренных службы о том, что на Комсомольской площади и в аэропорту "Домодедово" якобы заложены самодельные взрывные устройства. На место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В связи с поступившей информацией службы авиационной безопасности в аэропорту "Домодедово" усилили контроль на входе в аэропорт, а также внутри терминала, сказал он.

"Приняты усиленные меры безопасности: увеличено число патрулей внутри терминала, жестче проводится контроль на входных группах и при проходе в "стерильную" зону, - отметил источник. - Аэропорт решено не эвакуировать".

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве. "В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах", - сказал он, добавив, что на место выехали оперативные службы города.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В октябре прошлого года также поступали анонимные звонки об угрозе взрыва на московских вокзалах - Ярославском, Курском и Павелецком. Проводилась эвакуация людей. Информация ни по одному звонку тогда не подтвердилась.

Как сообщалось, 31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до 10 лет лишения свободы за "телефонный терроризм".