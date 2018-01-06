В Екатеринбурге задержан угрожавший взорвать дом "телефонный террорист"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте, сообщил в субботу "Интерфаксу" руководитель пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Накануне сотрудниками полиции и ФСБ Екатеринбурга задержан "шутник", который по телефону требовал от МВД перевести на его счет миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш", - рассказал он.

По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики вычислили "лжетеррориста" и поместили под стражу. "Любителем розыгрышей оказался ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга", - отметил Горелых.

"Органы внутренних дел возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 207 УК Российской Федерации (заведомо ложное сообщение о террористическом акте), - сообщил собеседник агентства. - Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы".

31 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до 10 лет лишения свободы за "телефонный терроризм".