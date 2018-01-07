Медведев приехал на рождественскую службу в храм Христа Спасителя

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда глава правительства прибыл с супругой Светланой.

Ночную праздничную службу в кафедральном соборе Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал за час до полуночи. В храме, как обычно на Рождество и Пасху, собрались несколько тыс. человек, богослужение в прямом эфире транслируют центральные телеканалы.

Праздничные службы совершаются этой ночью более чем в 30 тыс. храмах Русской православной церкви по всему миру. Рождество отмечают также Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви. По обычаю, праздничное богослужение в главном храме России совершает предстоятель РПЦ в сослужении десятков священнослужителей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге для участия в рождественском богослужении.