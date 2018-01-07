Путин поздравил православных с Рождеством Христовым

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа.

С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия".

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге для участия в рождественском богослужении. В ходе службы он подарил церкви икону.