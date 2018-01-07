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Москва

Собянин пообещал сделать тюбинговую горку на ВДНХ бесплатной

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в мире тюбинговая горка на ВДНХ бьет все рекорды посещаемости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тысяч человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!", - написал он на своем твиттере в воскресенье.

Тюбинговая горка "Ракета" открылась на ВДНХ 23 декабря. Она состоит из двух спусков: большого и малого.

Высота стартовой площадки большого склона составляет 20 метров, а длина - 180 метров. Малый спуск имеет высоту 12 метров и длину 120 метров.

Теги: Москва, Сергей Собянин, ВДНХ
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