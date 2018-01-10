Пожар в бизнес-центре "Физтехпарк" на северо-востоке Москвы локализован в полночь

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пожар в бизнес-центре "Физтехпарк" локализован, информации о пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 00:00 часов пожар был локализован",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

"Сведений о пострадавших не поступало",- подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что на втором этаже здания произошло обрушение вентиляционных коробов.