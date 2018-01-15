Число госпитализированных после отравления в Люберцах превысило 60 человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 61 человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 18:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 49 детей и 12 взрослых (...) Состояние на 18:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Ранее сообщалось о 58 госпитализированных.

Первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января. Они были госпитализированы с жалобами на боли в животе. В Роспотребнадзоре назвали причиной госпитализации инфицирование сальмонеллезом.

По словам начальника Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаила Калькаева, дети могли отравиться несвежим винегретом.