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Москва

У московского школьника изъяли несколько ножей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки.

"Сегодня в полицию Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) столицы поступило сообщение от сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) о том, что им был остановлен учащийся, у которого обнаружены предметы, запрещенные к проносу в учебное учреждение. Полиция проводит проверку по факту инцидента", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

Осведомленный источник уточнил агентству, что у школьника были изъяты несколько ножей и бензин для зажигалки.

Это произошло на фоне случившейся 15 января трагедии в пермской школе N127, где два подростка устроили поножовщину, в результате которой пострадали 15 человек, в том числе учительница и дети 10-12 лет, в класс к которым и ввалились молодые люди.

Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области, где во время конфликта на перемене один девятиклассник ударил ножом другого.

Теги: Москва
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