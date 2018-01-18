Ученик гимназии в Симферополе выстрелил в другого школьника из "пневматики"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ученик гимназии имени Ушинского в Симферополе в четверг ранил другого школьника из пневматического пистолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

"Пулька из пневматического пистолета попала ребенку в ногу, застряла под кожей. Медики оказали ему помощь, вытащили пулю, обработали рану. Угрозы жизни ребенка нет, его отправили домой", - сказал собеседник агентства.

Министра образования Крыма Наталью Гончарову проинформировали о случившемся, она незамедлительно выехала на место происшествия.

Правоохранительные органы проводят расследование, заявил представитель пресс-службы, не сообщив других подробностей инцидента.

Это уже не первое нападение учащихся за последнее время. В понедельник двое подростков устроили поножовщину в пермской школе, в результате которой пострадали 15 человек. Инцидент вызвал значительный резонанс, власти пообещали усилить меры безопасности в учебных заведениях. Накануне ученик сельской школы в Челябинской области ранил одноклассника ножом, а в пятницу у московского школьника изъяли несколько ножей.