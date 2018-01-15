Поножовщина в пермской школе: обобщение

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В понедельник утром в школе №127 в Перми произошла драка на ножах между исключенным учеником и старшеклассником, которую пытались предотвратить педагоги и школьники. В результате конфликта, по последним данным, пострадали 15 человек, в основном дети. Женщина-учитель и двое учащихся в тяжелом состоянии доставлены в больницу, остальные пострадавшие также госпитализированы. Учебная деятельность в школе приостановлена, ее территория оцеплена.

Как начался конфликт и кто его участники

"Сегодня около 10:20 в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй - бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей", - сообщили ранее в местной полиции.

В краевом СК отмечают, что, по предварительным данным, выяснение отношений между учеником школы и бывшим учеником началось в коридоре, юношей (обоим по 16 лет) пытались разнять учителя и сверстники. Во время драки молодые люди ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

Источник, знакомый с ситуацией, в свою очередь сообщил агентству, что один из участников драки, придя в учебное заведение, наврал охраннику, что учится здесь. Женщина-охранник его записала и пустила в школу.

"Мальчик, которого отчислили из учебного заведения, по предварительным данным врачей, имеет проблемы с наркотиками и проблемы психики, за это и был отчислен из школы", - сказал источник.

Оба начавшие драку подростки задержаны.

Как отмечают в пресс-службе омбудсмена Пермского края, пока никакой достоверной информации о том, что стало причиной такого поведения молодых людей.

Пострадавшие

Со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности сообщалось, что в результате конфликта в школе пострадали 15 человек. Из них 12 человек госпитализированы в детскую клиническую больницу №15. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.

В свою очередь, в центре медицины катастроф по Пермскому краю сообщили, что "12 человек были госпитализированы с травмами, еще у троих психологические травмы, сильная реакция на стресс и потрясения".

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Учительнице - 47 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. В самом тяжелом состоянии находится учительница, она в реанимации.

Последствия

Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. На месте происшествия работает следственная группа.

На этой неделе во всех школах Перми будут проведены комплексные проверки. Сегодня же в школе, где произошел инцидент, со всеми родителями будет проведено общее родительское собрание.

Росгвардия даст оценку действиям охраны школы.

После драки возбуждено дело по статье 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что в связи с происшествием в Перми возникает много вопросов к организации пропуска в школу. Она сообщила, что на месте создан оперативный штаб, сама Кузнецова также вылетает в Пермь.