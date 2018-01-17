Ученик сельской школы в Челябинской области ранил одноклассника ножом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту ранения ножом ученика девятого класса его одноклассником, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь ведомства Наталья Мамаева.

"Инцидент произошел сегодня в школе поселка Смольное Сосновского района. Во время конфликта один из подростков ударил ножом другого", - сказала пресс-секретарь.

"Известно, что между школьниками был затяжной конфликт. Пострадавший госпитализирован в больницу с нетяжелым проникающим ранением", - добавила она.

На место происшествия выехали представители областной и районной прокуратуры.

В понедельник, 15 января, в одной из школ Перми произошла драка двух подростков с использованием ножей, в результате которой пострадали 15 человек, в том числе учительница и дети в возрасте 10-12 лет. Устроившие поножовщину молодые люди в возрасте 16 лет арестованы по решению суда, но пока находятся на лечении в больнице.